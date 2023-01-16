Силы обороны поразили пункт управления и 8 районов сосредоточения оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения россиян, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения оккупантов, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов врага», - говорится в сообщении.
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Украинская авиация в течение 15 января нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны.