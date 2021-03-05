Штучний інтелект тепер може створювати привабливих людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Дослідникам вдалося зробити так, щоб штучний інтелект розумів людські уявлення про те, що робить обличчя привабливим. Про це повідомлено на сторінці Гельсінського університету, деталі дізнавайтесь в новинах УНН.
Деталі
Дослідники Гельсінського та Копенгагенського університетів навчили штучний інтелект розуміти які риси обличчя людини є привабливими для інших. Тепер комп’ютер може створювати портрети красивих осіб самостійно.
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“Вчені використовували штучний інтелект для інтерпретації мозкових сигналів та поєднували отриманий інтерфейс мозок-комп’ютер із генеративною моделлю штучних облич. Це дозволило комп’ютеру створювати зображення обличчя, які відповідали індивідуальним уподобанням певних людей”, — повідомляється на сайті Гельсінського університету.
Додамо
Під час дослідження було відібрано 30 добровольців, яким показували штучні портрети, створені нейронною мережею GAN. Завдання людей полягало у тому, аби вони звертали увагу на обличчя, які вважають привабливими. Так, їхні реакції мозку реєструвались за допомогою електроенцефалографії.
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Науковці стверджують, що привабливість є достатньо складним предметом дослідження, оскільки перш за все вона пов’язана з нашими психологічними факторами, що відіграють несвідому роль в уподобаннях кожного. Тим не менш їм вдалось змусити ШІ розпізнавати привабливих осіб.
“Якщо це можливо в чомусь настільки особистому та суб’єктивному, як привабливість, ми можемо також розглянути інші когнітивні функції, такі як сприйняття та прийняття рішень. Потенційно ми можемо спрямувати пристрій на виявлення стереотипів або неявних упереджень та краще розуміння індивідуальних відмінностей”, — ділиться думками доцент із кафедри психології та логопедії Гельсінського університету Міхель Спапе.