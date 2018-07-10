Штраф Вукоєвича функціонери ФФУ готові оплатити за власний кошт - Павелко

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Огнен Вукоєвич усунений від роботи в тренерському штабі збірної Хорватії і оштрафований всього лише за слова поваги щодо України. І це непорозуміння можна виправити. Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент Федерації футболу України Андрій Павелко, передає УНН.

"Упевнений, що це непорозуміння, яке можна виправити, і якщо Огнен буде оскаржувати таке рішення ФІФА, то Федерація футболу України надасть йому в цьому юридичну і загальну підтримку. Крім того, ми готові надати додаткову аргументацію та роз'яснення щодо значення вітання "Слава Україні!" - зазначив він.

Крім цього, за словами Павелка, в разі, якщо санкція ФІФА залишиться в силі, то керівництво ФФУ готове компенсувати Вукоєвичу суму штрафу за власний кошт.

"Крім того, ми готові розглянути варіанти співпраці ФФУ з таким висококласним фахівцем, як Огнен. Ми цінуємо людей, які віддані Україні і не бояться публічно демонструвати повагу до нашої держави! Спасибі, Огнен! Слава Хорватії! Слава Україні!" - резюмував функціонер.

Як писав УНН, українці також збирають кошти на погашення штрафу хорватського футболіста Вукоєвича.

Також нагадаємо, 7 липня збірна Хорватії з футболу в серії пенальті обіграла Росію. Після матчу екс-гравець київського "Динамо" Домагой Віда, а також скаут київського клубу Огнен Вукоєвич відсвяткували перемогу, записавши відеозвернення зі словами "Слава Україні!"

Дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Віді, а Хорватський футбольний союз прийняв рішення про виключення Вукоєвича з делегації хорватської збірної на ЧС.

Віда, коментуючи свої слова, заявив, що його вигук "Слава Україні!" не є політичним посланням і повинен сприйматися як знак подяки українцям за підтримку хорватів протягом усього футбольного турніру.

Федерація футболу України, в свою чергу, направила звернення до ФІФА з поясненням гасла "Слава Україні!" і з проханням не карати хорватських гравців.

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