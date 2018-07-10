Штраф Вукоєвича функціонери ФФУ готові оплатити за власний кошт - Павелко

КИЇВ. 10 липня. УНН. Огнен Вукоєвич усунений від роботи в тренерському штабі збірної Хорватії і оштрафований всього лише за слова поваги щодо України. І це непорозуміння можна виправити. Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент Федерації футболу України Андрій Павелко, передає УНН.