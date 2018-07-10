Штраф Вукоевича функционеры ФФУ готовы оплатить из личных средств - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Огнен Вукоевич отстранен от работы в тренерском штабе сборной Хорватии и оштрафован всего лишь за слова уважения по отношению к Украине. И это недоразумение можно исправить. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, передает УНН.
“Уверен, что это недоразумение, которое можно исправить, и если Огнен будет оспаривать такое решение ФИФА, то Федерация футбола Украины окажет ему в этом юридическую и общую поддержку. Кроме того, мы готовы предоставить дополнительную аргументацию и разъяснения относительно значения приветствия “Слава Украине!” — отметил он.
Кроме этого, по словам Павелка, в случае, если санкция ФИФА останется в силе, то руководство ФФУ готово компенсировать Вукоевичу сумму штрафа из личных средств.
“Кроме того, мы готовы рассмотреть варианты сотрудничества ФФУ с таким высококлассным специалистом, как Огнен. Мы ценим людей, которые преданы Украине и не боятся публично демонстрировать уважение к нашему государству! Спасибо, Огнен! Слава Хорватии! Слава Украине!” — резюмировал функционер.
Как писал УНН, украинцы также собирают средства на погашение штрафа хорватского футболиста Вукоевича.
Также напомним, 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию. После матча экс-игрок киевского “Динамо” Домагой Вида, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами “Слава Украине!”
Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, а Хорватский футбольный союз принял решение об исключении Вукоевича из делегации хорватской сборной на ЧМ.
Вида, комментируя свои слова, заявил, что его возглас “Слава Украине!” не является политическим посланием и должен восприниматься как знак благодарности украинцам за поддержку хорватов в течение всего футбольного турнира.
Федерация футбола Украины, в свою очередь, направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга “Слава Украине!” и с просьбой не наказывать хорватских игроков.