Штраф Вукоевича функционеры ФФУ готовы оплатить из личных средств - Павелко

КИЕВ. 10 июля. УНН. Огнен Вукоевич отстранен от работы в тренерском штабе сборной Хорватии и оштрафован всего лишь за слова уважения по отношению к Украине. И это недоразумение можно исправить. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, передает УНН.