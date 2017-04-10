Штормове попередження оголошено на Закарпатті через лавинну небезпеку

10-11 квітня у високогір′ї східної частини Закарпатської області у зв′язку із підвищенням температури повітря вдень до 5-10° тепла очікується III (значний) рівень лавинної небезпеки.

Водночас, синоптики попереджають про різке зниження температури вночі та вранці 12 квітня, коли на більшій частині території Закарпаття і в м.Ужгород на поверхні ґрунту та в повітрі прогнозують заморозки до 0-5°.

Нагадаємо, 10 березня в Україні оголошено штормове попередження через заморозки.