Штормовое предупреждение объявлено на Закарпатье из-за лавинной опасности
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 10 апреля. УНН. Штормовое предупреждение из-за угрозы снежных лавин 11-12 апреля объявили на Закарпатье, передает УНН со ссылкой на данные Закарпатского центра по гидрометеорологии.
10-11 апреля в высокогорье восточной части Закарпатской области в связи с повышением температуры воздуха днем до 5-10 ° С ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности.
В то же время, синоптики предупреждают о резком снижении температуры ночью и утром 12 апреля, когда на большей части территории Закарпатья и в Ужгороде на поверхности почвы и в воздухе прогнозируют заморозки до 0-5 °С.
Напомним, 10 марта в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков.