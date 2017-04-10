Штормовое предупреждение объявлено на Закарпатье из-за лавинной опасности

10-11 апреля в высокогорье восточной части Закарпатской области в связи с повышением температуры воздуха днем ​​до 5-10 ° С ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности.

В то же время, синоптики предупреждают о резком снижении температуры ночью и утром 12 апреля, когда на большей части территории Закарпатья и в Ужгороде на поверхности почвы и в воздухе прогнозируют заморозки до 0-5 °С.

Напомним, 10 марта в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков.