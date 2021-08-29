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Штат Луїзіана на півдні США готується до удару руйнівного урагану "Іда"

Штат Луїзіана на півдні США готується до удару руйнівного урагану "Іда"

Київ • УНН

 • 16671 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Очікується, що в неділю ураган "Іда" обрушиться на США штормом категорії 4, який класифікують як "надзвичайно небезпечний" і який може занурити більшу частину берегової лінії штату Луїзіана під воду. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ураган "Іда" рухається швидше, ніж припускали раніше, через що жителі узбережжя Мексиканської затоки, де і розташований південний штат Луїзіана, були евакуйовані, а підприємства закрилися.

Луїзіана все ще не оговталася від наслідків урагану "Лаура" рік тому. Штат також займає третє місце за рівнем захворюваності на COVID-19 у США.

Губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс заявив, що вітри "Іди" будуть "надзвичайно сильними" і можуть завдати штату руйнівного удару, найбільшого з 1850-х років.

Влада наказала провести масову евакуацію з низинних і прибережних районів штату.

Енергетичні компанії США скоротили видобуток нафти на шельфі на 91%, а переробники бензину скоротили переробку на заводах. Регіональні ціни на пальне зросли в очікуванні виробничих втрат і підвищення попиту через евакуації.

Додамо

Сьогодні, 29 серпня, виповнюється 16 років, як Луїзіану було спустошено ураганом "Катріна", у результаті якого загинуло понад 1 800 людей.

У п'ятницю в штаті було зареєстровано понад 3 400 нових випадків зараження COVID-19, і близько 2 700 осіб було госпіталізовано з коронавірусом.

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