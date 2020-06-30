Шмигаль заявив, що готовий до відставки, якщо його попросять
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не отримував жодних гарантій щодо терміну перебування на посаді, і готовий піти у відставку в будь-який момент, коли його про це попросить народ, Верховна Рада або Президент. Про це очільник уряду сказав в інтерв’ю BBC Україна, передає УНН.
"Жодних обіцянок стосовно термінів на посадах ніхто нікому не дає, не давав і не може давати. Ключове питання - це відповідальність перед Україною і українцями, і це ключовий параметр, який має утримуватися. Тому не може бути гарантії на посаді, це ж не приватний бізнес…. Готовий піти у відставку в будь-який момент, коли народ України, Верховна Рада або Президент висловлять таку думку", - сказав Прем’єр.
Він водночас зазначив, що його уряд практично завершив реформу децентралізації, переходить до фінішної прямої - виборів місцевих рад.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України раніше не підтримала доопрацьовану програму діяльності Кабінету міністрів.