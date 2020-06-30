Шмигаль заявив, що готовий до відставки, якщо його попросять

"Жодних обіцянок стосовно термінів на посадах ніхто нікому не дає, не давав і не може давати. Ключове питання - це відповідальність перед Україною і українцями, і це ключовий параметр, який має утримуватися. Тому не може бути гарантії на посаді, це ж не приватний бізнес…. Готовий піти у відставку в будь-який момент, коли народ України, Верховна Рада або Президент висловлять таку думку", - сказав Прем’єр.

Він водночас зазначив, що його уряд практично завершив реформу децентралізації, переходить до фінішної прямої - виборів місцевих рад.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України раніше не підтримала доопрацьовану програму діяльності Кабінету міністрів.