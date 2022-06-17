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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Шмигаль розповів про п'ять майже отриманих "безвізів" із ЄС: про що йде мова

Шмигаль розповів про п'ять майже отриманих "безвізів" із ЄС: про що йде мова

Київ • УНН

 • 137326 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Протягом трьох років Україна планувала отримати п’ять "безвізів" із ЄС, наразі більшість з них виконані. Мова йде про угоди у сфері енергетики, митниці, перевезень, цифрового ринку та торговельних умов. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує УНН.

Деталі

Шмигаль зазначив, що "енергетичний безвіз" Україна отримала ще в березні: "ЄС скасував усі квоти і мита на експорт української продукції. Угоду про лібералізацію автомобільних перевезень вже погоджено з ЄС. А законопроєкт про гармонізацію митних кодексів України та ЄС вже у Верховній Раді", - підкреслив він.

За його словами, наступний крок було зроблено сьогодні – це "цифровий безвіз", 17 червня Кабінет міністрів затвердив делегацію для переговорів України та ЄС щодо участі в програмі "Цифрова Європа".

Цитата

"Це масштабним проєкт на 7,5 млрд євро, який фінансує дослідження й програми у сфері штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрових навичок. Участь у програмі прискорить для України отримання "цифрового безвізу" з ЄС", - заявив прем’єр.

Крім того, Україна погодила з ЄС "транспортне безвіз" або Угоду про лібералізацію автомобільних перевезень. Ця угода допоможе вирішити проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення, що існувала роками.

Крім того, уряд затвердив і передав до Верховної Ради законопроект, що дозволяє остаточно запровадити "митне безвіз". Йдеться про приєднання до Конвенції щодо процедури спільного транзиту: "Технічно ми готові, щоб уже цього літа митний безвіз було укладено", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо 

Європейська комісія рекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС. Про це оголосила у п'ятницю, 17 червня, під час пресконференції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейська комісія опублікувала думки щодо заявок України, Молдови та Грузії на набуття статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. У випадку нашої країни Єврокомісія "рекомендувала надати Україні статус кандидата, розуміючи, що країна проведе низку важливих реформ".

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