Шмигаль розповів про п'ять майже отриманих "безвізів" із ЄС: про що йде мова

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Шмигаль зазначив, що "енергетичний безвіз" Україна отримала ще в березні: "ЄС скасував усі квоти і мита на експорт української продукції. Угоду про лібералізацію автомобільних перевезень вже погоджено з ЄС. А законопроєкт про гармонізацію митних кодексів України та ЄС вже у Верховній Раді", - підкреслив він.

За його словами, наступний крок було зроблено сьогодні – це "цифровий безвіз", 17 червня Кабінет міністрів затвердив делегацію для переговорів України та ЄС щодо участі в програмі "Цифрова Європа".

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"Це масштабним проєкт на 7,5 млрд євро, який фінансує дослідження й програми у сфері штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрових навичок. Участь у програмі прискорить для України отримання "цифрового безвізу" з ЄС", - заявив прем’єр.

Крім того, Україна погодила з ЄС "транспортне безвіз" або Угоду про лібералізацію автомобільних перевезень. Ця угода допоможе вирішити проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення, що існувала роками.

Крім того, уряд затвердив і передав до Верховної Ради законопроект, що дозволяє остаточно запровадити "митне безвіз". Йдеться про приєднання до Конвенції щодо процедури спільного транзиту: "Технічно ми готові, щоб уже цього літа митний безвіз було укладено", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо

Європейська комісія рекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС. Про це оголосила у п'ятницю, 17 червня, під час пресконференції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейська комісія опублікувала думки щодо заявок України, Молдови та Грузії на набуття статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. У випадку нашої країни Єврокомісія "рекомендувала надати Україні статус кандидата, розуміючи, що країна проведе низку важливих реформ".