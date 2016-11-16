Шляховики розчистили проїзд до всіх заметених сіл Рівненщини
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Дороги до всіх населених пунктів, які замело на Рівненщині під час останнього снігопаду, розчистили дорожники. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник начальника Служби автомобільних доріг Рівненської області Микола Козачок.
За його словами, на окремих ділянках застосовували важку техніку, зокрема, в Радивилівському районі, довго не могли пробитися до села Михайлівка.
А в Дубенському районі шляховикам розчищати дороги допомагали військові.
Найбільше дорожники області потребують техніки для розкидання піску та солі. На цілу область у розпорядженні мають лише 30 таких машин. Останній раз поповнювали автопарк сім років тому.