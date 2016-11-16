Дорожники расчистили проезд ко всем заметенным селам в Ровенской области

По его словам, на отдельных участках применяли тяжелую технику, в частности, в Радивиловском районе, долго не могли пробиться к селу Михайловка.

А в Дубенском районе дорожникам расчищать дороги помогали военные.

Больше всего дорожники области нуждаются в технике для разбрасывания песка и соли. На целую область в распоряжении есть только 30 таких машин. Последний раз пополняли автопарк семь лет назад.