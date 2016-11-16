Дорожники расчистили проезд ко всем заметенным селам в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Дороги во все населенные пункты, которые замело в Ровенской области во время последнего снегопада, расчистили дорожники. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель начальника Службы автомобильных дорог Ровенской области Николай Козачок.
По его словам, на отдельных участках применяли тяжелую технику, в частности, в Радивиловском районе, долго не могли пробиться к селу Михайловка.
А в Дубенском районе дорожникам расчищать дороги помогали военные.
Больше всего дорожники области нуждаются в технике для разбрасывания песка и соли. На целую область в распоряжении есть только 30 таких машин. Последний раз пополняли автопарк семь лет назад.