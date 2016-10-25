Школа горіла на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Сновському районі на Чернігівщині рятувальники загасили пожежу в гімназії, жертв та постраждалих немає. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Чернігівській області.
До Служби порятунку “101” Сновського району надійшло повідомлення про пожежу Сновської районної гімназії.
Прибувши на місце виклику, рятувальники побачили, що дах будівлі їдальні горить відкритим полум’ям. Згодом полум’я перекинулося на покрівлю навчального корпусу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулої доби в Україні зафіксовано 225 пожеж
Внаслідок пожежі вогнем було знищено покрівлю їдальні на площі 150 кв.м, пошкоджено покрівлю навчального корпусу на площі 250 кв.м, стіни та перекриття на площі 280 кв.м.
Наразі причина пожежі та збитки встановлюється. Жертв та постраждалих немає.