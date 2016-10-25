Школа горела в Черниговской области

В Службу спасения "101" Сновского района поступило сообщение о пожаре в Сновской районной гимназии.

Прибыв на место вызова, спасатели увидели, что крыша здания столовой горит открытым пламенем. Впоследствии пламя перекинулось на кровлю учебного корпуса.

В результате пожара огнем была уничтожена кровля столовой на площади 150 кв.м, повреждена кровля учебного корпуса на площади 250 кв.м, повреждены стены и перекрытия на площади 280 кв.м.

Причина пожара и ущерб устанавливается. Жертв и пострадавших нет.