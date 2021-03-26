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Шкарлет: закиди щодо відміни ЗНО є фейками

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні не планують скасовувати, однак формат його проведення залежатиме від епідемічної ситуації в країні. Про це сказав брифінгу міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Закиди щодо відміни Зовнішнього незалежного оцінювання є фейками. На сьогодні ЗНО є інструментом оцінки якості знань, засвоєних учнем під час навчання у школі”, - сказав Шкарлет.

Деталі

Говорячи про плани трансформації ЗНО, міністр зазначив, що поточного року кардинальних змін оцінювання не варто очікувати.

“Враховуючи рік пандемії, враховуючи певні непередбачувані події щодо другої і третьої хвилі пандемії, на 2021 рік єдині зміни, які можуть відбуватись для Зовнішнього незалежного оцінювання – це лише формат проведення, який залежить від епідеміологічної ситуації в країні”, - додав він.

Довідково

Зазначимо, раніше в інтерв’ю українським ЗМІ міністр повідомляв, що у МОН є “напрацювання з трансформації ЗНО”. З його слів, оцінювання потрібно залишити, але "в специфічній формі".

Що було раніше

У МОН цього тижня повідомили, що пробне ЗНО, основна та додаткова сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах.

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