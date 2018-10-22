Шевчук здобув першу перемогу на чолі "Олімпіку"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Донецький “Олімпік” у домашньому протистоянні з одеським “Чорноморцем” здобув першу перемогу під орудою В’ячеслава Шевчука, передає кореспондент УНН.
Гості двічі могли вийти вперед у першому таймі. На удар другим темпом Бабенка ногами зреагував кіпер Махновський. Також голкіпер врятував команд від пропущеного голу в “дев’ятку” воріт після штрафного Коваля.
Єдине взяття воріт відбулося після прикрої помилки захисника Міщенко, який відпасував на воротаря дуже сильно, м’яч пролетів повз Літовченка, і нападник Дегтярьов відправив ігровий снаряд у порожню сітку — 0:1.
Відзначимо, що “Олімпік” з 4 виграшами і 3 нічиїми має 15 пунктів та займає 6 рядок. “Чорноморець” зазнав вже 7-ї поразки — 11 щабель.