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Шевчук здобув першу перемогу на чолі "Олімпіку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Донецький “Олімпік” у домашньому протистоянні з одеським “Чорноморцем” здобув першу перемогу під орудою В’ячеслава Шевчука, передає кореспондент УНН.

Гості двічі могли вийти вперед у першому таймі. На удар другим темпом Бабенка ногами зреагував кіпер Махновський. Також голкіпер врятував команд від пропущеного голу в “дев’ятку” воріт після штрафного Коваля.

Єдине взяття воріт відбулося після прикрої помилки захисника Міщенко, який відпасував на воротаря дуже сильно, м’яч пролетів повз Літовченка, і нападник Дегтярьов відправив ігровий снаряд у порожню сітку — 0:1.

Відзначимо, що “Олімпік” з 4 виграшами і 3 нічиїми має 15 пунктів та займає 6 рядок. “Чорноморець” зазнав вже 7-ї поразки — 11 щабель.

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