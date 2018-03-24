Шевченко відправив трьох гравців національної команди в молодіжну збірну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Після матчу із Саудівською Аравією (1:1) головний тренер національної команди України Андрій Шевченко визначився з гравцями, які будуть відряджені до табору збірної U-21, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Голкіпер Андрій Лунін, який провів свій дебютний поєдинок за головну команду країни, а також півзахисники Віктор Коваленко та Володимир Шепелєв матимуть нагоду допомогти “молодіжці” в матчі кваліфікації Євро-2019 з Англією.
Згадане тріо залишило розташування національної збірної й вирушило до аеропорту Малаги. Хлопці летітимуть до Ліверпуля, звідки трансфером дістануться розташування команди Олександра Головка в Шеффілді.
Варто відзначити, що матч Англія — Україна серед 21-річних футболістів пройде 27-го березня. Наразі англійці з 13 очками очолюють групу 4, а “жовто-блакитні” посідають другий щабель — 8 балів.