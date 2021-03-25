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Шевченко про нічию з французами: нам вдалося закрити найкращих у збірній Франції

Київ • УНН

 • 26574 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко прокоментував виїзну нічию (1:1) команди в матчі з Францією в рамках відбору на ЧС-2022. Слова фахівця наводить сайт УЄФА, пише УНН.

Деталі

Шевченко вважає, що тренерський план на гру з чинними чемпіонами світу спрацював, і українцям вдалося гарно зіграти із лідерами “триколірних”.

Цитата

“Ми підготували план, і він спрацював. Намагалися закривати вільні зони за спиною у захисників і закрити кращих у збірної Франції. Нам це вдалося. Знав, що нам доведеться важко і говорив про це з гравцями до матчу. Сказав, що це той матч, в якому треба показати хорошу командну гру. Ми боролися, і все вийшло. Ми заслужили нічию в сьогоднішньому матчі, тому що мої гравці дуже старалися”, — підкреслив Шевченко.

Нагадаємо

Станом на лютий 2021 року французи посідали друге місце в офіційному рейтингу ФІФА. Збірна двічі здобувала титул чемпіона світу (1998, 2018) та двічі — чемпіона Європи (1984, 2000).

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