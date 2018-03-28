Шевченко порівняв спаринги з Японією та Саудівською Аравією

Про крайній поєдинок з Японією (2:1): “у цілому контроль гри з нашого боку був добрий, за виключенням моменту з пропущеним м’ячем та останніх семи хвилин, коли Японія була близька до того, щоб зрівняти рахунок. З Японією значно покращилися зв’язки в середині поля. Але все ж таки вони не були на тому рівні, який би задовольнив нас на сто відсотків. Над цим треба працювати. Але, на жаль, тренер збірної не має для цього достатньо часу. Чотири місяці — це довгий період.

Футболісти виступають за різні клуби, які застосовують різну тактику. Клубні тренери висувають до них різні вимоги”.

Наставник залишився невдоволеним втратою ігрових зв’язків футболістів після чотирирічної паузи, а також грою в захисті при розіграші стандартних положень супротивників.

“Ми зібралися перед грою із Саудівською Аравією після того, як не бачилися чотири місяці. Якісь ігрові зв’язки вже були втрачені. Нам треба було щось додати у першій грі, й ми додали — трохи пресингу, трохи компактності в середині поля. Після того поєдинку я був незадоволений тим, як ми контролювали гру. Сьогодні це вже виходило набагато краще. У зустрічі із Саудівською Аравією я був ще неприємно здивований, що гравці не робили того, що нам вдавалося протягом тих двох років, що я працюю з командою. Треба ще навчитися не пропускати голів після стандартних положень. Але для відпрацювання цього теж потрібен час. Того часу, який ми приділяли відпрацюванню цього компоненту, недостатньо. Будемо працювати більше”, — заявив рульовий “синьо-жовтих”.

Про Олександра Зінченка: “це гравець із великим потенціалом, класний виконавець. Так, він виконує в „Сіті“ функції лівого захисника, але в цій команді крайні захисники часто зміщуються у середину. Приблизно на цій позиції ми його й використовували. Зінченко може значно вирости в „Манчестер Сіті“, він перебуває зараз у чудовому періоді своєї кар’єри”.

Як повідомлялося раніше, українці завдяки голам Ракицького і Караваєва обіграли Японію.