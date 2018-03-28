Шевченко порівняв спаринги з Японією та Саудівською Аравією

ukru
Ексклюзив
14:20 • 95581 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 93486 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 202996 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 153302 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 231172 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 181068 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 217432 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 221819 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 242663 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134747 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
0.9 м/с
58 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 162899 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 110907 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 98742 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 69107 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 51769 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 21621 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 95644 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 203057 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 231220 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 244292 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 45350 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 41862 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 51769 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 98742 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 110907 перегляди
Актуальне
Шевченко порівняв спаринги з Японією та Саудівською Аравією

Шевченко порівняв спаринги з Японією та Саудівською Аравією

Київ • УНН

 • 11452 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Головний наставник національної збірної України з футболу Андрій Шевченко дав розгорнутий коментар з приводу березневих спарингів команди – Саудівською Аравією та Японією, інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.

Про крайній поєдинок з Японією (2:1): “у цілому контроль гри з нашого боку був добрий, за виключенням моменту з пропущеним м’ячем та останніх семи хвилин, коли Японія була близька до того, щоб зрівняти рахунок. З Японією значно покращилися зв’язки в середині поля. Але все ж таки вони не були на тому рівні, який би задовольнив нас на сто відсотків. Над цим треба працювати. Але, на жаль, тренер збірної не має для цього достатньо часу. Чотири місяці — це довгий період.

Футболісти виступають за різні клуби, які застосовують різну тактику. Клубні тренери висувають до них різні вимоги”.

Наставник залишився невдоволеним втратою ігрових зв’язків футболістів після чотирирічної паузи, а також грою в захисті при розіграші стандартних положень супротивників.

“Ми зібралися перед грою із Саудівською Аравією після того, як не бачилися чотири місяці. Якісь ігрові зв’язки вже були втрачені. Нам треба було щось додати у першій грі, й ми додали — трохи пресингу, трохи компактності в середині поля. Після того поєдинку я був незадоволений тим, як ми контролювали гру. Сьогодні це вже виходило набагато краще. У зустрічі із Саудівською Аравією я був ще неприємно здивований, що гравці не робили того, що нам вдавалося протягом тих двох років, що я працюю з командою. Треба ще навчитися не пропускати голів після стандартних положень. Але для відпрацювання цього теж потрібен час. Того часу, який ми приділяли відпрацюванню цього компоненту, недостатньо. Будемо працювати більше”, — заявив рульовий “синьо-жовтих”.

Про Олександра Зінченка: “це гравець із великим потенціалом, класний виконавець. Так, він виконує в „Сіті“ функції лівого захисника, але в цій команді крайні захисники часто зміщуються у середину. Приблизно на цій позиції ми його й використовували. Зінченко може значно вирости в „Манчестер Сіті“, він перебуває зараз у чудовому періоді своєї кар’єри”.
Як повідомлялося раніше, українці завдяки голам Ракицького і Караваєва обіграли Японію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.81
Brent
$73.38
Bitcoin
$86,684.60
S&P 500
$5,728.95
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,050.99
Ethereum
$2,011.90