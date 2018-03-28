Шевченко сравнил спарринги с Японией и Саудовской Аравией

ukru
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 31645 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 58052 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 96288 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107008 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115341 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121078 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132350 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146731 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148032 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 193477 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

10 марта, 06:29 • 109730 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 102241 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

10 марта, 08:29 • 80634 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 106438 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 60583 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 217 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 31666 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 106438 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 179555 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 213174 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 5933 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 50260 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 60583 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 102241 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 193477 просмотра
Актуальное
Шевченко сравнил спарринги с Японией и Саудовской Аравией

Шевченко сравнил спарринги с Японией и Саудовской Аравией

Киев  •  УНН

 • 11452 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Главный наставник национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко дал развернутый комментарий по поводу мартовских спаррингов команды - Саудовской Аравией и Японией, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

О крайнем поединок с Японией (2:1): “в целом контроль игры с нашей стороны был хороший, за исключением момента с пропущенным мячом и последних семи минут, когда Япония была близка к тому, чтобы сравнять счет. С Японией значительно улучшились связи в середине поля. Но все же они не были на том уровне, который бы удовлетворил нас на сто процентов. Над этим надо работать. Но, к сожалению, тренер сборной не имеет для этого достаточно времени. Четыре месяца — это долгий период.

Футболисты выступают за разные клубы, применяют разную тактику. Клубные тренеры предъявляют к ним разные требования”.

Наставник остался недоволен потерей игровых связей футболистов после четырехлетней паузы, а также игрой в защите при розыгрыше стандартных положений противников.

“Мы собрались перед игрой с Саудовской Аравией после того, как не виделись четыре месяца. Какие игровые связи уже были потеряны. Нам надо было что-то добавить в первой игре, и мы добавили — чуть прессинга, немного компактности в середине поля. После того поединка я был недоволен тем, как мы контролировали игру. Сегодня это уже получалось гораздо лучше. Во встрече с Саудовской Аравией я был еще неприятно удивлен, что игроки не делали того, что нам удавалось в течение тех двух лет, что я работаю с командой. Надо еще научиться не пропускать голов после стандартных положений. Но для отработки этого тоже нужно время. Того времени, которое мы уделяли отработке этого компонента, недостаточно. Будем работать больше”, — заявил рулевой “сине-желтых”.

Об Александре Зинченко: “Это игрок с большим потенциалом, классный исполнитель. Так, он выполняет в „Сити“ функции левого защитника, но в этой команде крайние защитники часто смещаются внутрь. Примерно на этой позиции мы его и использовали. Зинченко может значительно вырасти в „Манчестер Сити“, он находится сейчас в прекрасном периоде своей карьеры”.

Как сообщалось ранее, украинцы благодаря голам Ракицкого и Караваева обыграли Японию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы