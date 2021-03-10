"Шахтар" зацікавився чемпіоном світу серед юнаків: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Донецький "Шахтар" розглянув варіант підписання юного нападника титулованого бразильського ФК "Сантос" Кайо Жорже, передає УНН з посиланням на "Calciomercato".
Деталі
“Сантос” не може домовитися зі своїм талантом про нову угоду. “Гірники” мають бажання скористатися цим.
Проте “Шахтарю” нав’язуватиме боротьбу за підписання футболіста: міланський “Інтер”, “Ювентус”, “Аякс”, “Арсенал”, “Челсі”, “Ліон” та “Марсель”.
Зауважимо, що 19-річний Кайо провів 51 матч за першу команду “Сантоса”, забив дев’ять голів і віддав одну результативну передачу.
Доповнення
У 2019 бразилець став чемпіоном світу у складі юнацької збірної U-17. На Мундіалі він забив п’ять голів і став другим найкращим бомбардиром турніру.