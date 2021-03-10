"Шахтер" заинтересовался юношеским чемпионом мира: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Донецкий "Шахтер" рассмотрел вариант подписания юного нападающего титулованного бразильского ФК "Сантос" Кайо Жорже, передает УНН со ссылкой на "Calciomercato".
Детали
"Сантос" не может договориться со своим талантом о новом соглашении. "Горняки" хотят воспользоваться этим.
Однако "Шахтеру" навязывать борьбу за подписание футболиста: миланский "Интер", "Ювентус", "Аякс", "Арсенал", "Челси", "Лион" и "Марсель".
Заметим, что 19-летний Кайо провел 51 матч за первую команду "Сантоса", забил девять голов и отдал одну результативную передачу.
Дополнение
В 2019 году бразилец стал чемпионом мира в составе юношеской сборной U-17. На мундиале он забил пять голов и стал вторым лучшим бомбардиром турнира.