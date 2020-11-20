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"Шахтар" став срібним призером у номінації "Найкращий професійний футбольний клуб"

"Шахтар" став срібним призером у номінації "Найкращий професійний футбольний клуб"

Київ • УНН

 • 12306 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. "Шахтар" виборов звання срібного призера у номінації "Найкращий професійний футбольний клуб" за версією УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт "гірників".

Існує 5 окремих номінацій: “Best Grassroots Leader”, “Best Grassroots Project”, “Best Grassroots Club”, “Best Disability Initiative”, “Best Professional Football Club”. У кожній з них визначається 3 призери. У категорії “Найкращий професійний футбольний клуб” “срібло” цього року здобув “Шахтар”. Тут відзначається клуб з інклюзивним порядком і конкретною соціальною метою з урахуванням значущого внеску в розвиток спортивних соціальних ініціатив.

“Масовий футбол має вирішальне значення для благополуччя футболу й суспільства в усій Європі. Досягнення переможців демонструють, як загальна популярність футболу може допомогти руйнувати стереотипи та об’єднувати спільноти. Ми зробили остаточний вибір лише після довгих обговорень і роздумів. Сила номінантів зростає щороку, що робить досягнення переможців ще визначнішими”, — підкреслив президент УЄФА Александер Чеферін.

Зауважимо, що “UEFA Grassroots Awards” було засновано 2010 року. Щороку нагороди присуджуються клубам і проектам, що допомагають дотримуватися стратегії УЄФА, згідно з якою кожен, незалежно від здібностей, віку, статі й походження, може грати у футбол у безпечному середовищі. 2020 року взяли участь 129 номінантів від 37 національних асоціацій.

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