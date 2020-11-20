"Шахтер" стал серебряным призером в номинации "Лучший профессиональный футбольный клуб"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. "Шахтер" завоевал звание серебряного призера в номинации "Лучший профессиональный футбольный клуб" по версии УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт "горняков".
Существует 5 отдельных номинаций: “Best Grassroots Leader”, “Best Grassroots Project”, “Best Grassroots Club”, “Best Disability Initiative”, “Best Professional Football Club”. В каждой из них определяется 3 призеры. В категории “Лучший профессиональный футбольный клуб” “серебро” в этом году получил “Шахтер”. Здесь отмечается клуб с инклюзивным порядком и конкретной социальной целью с учетом значительного вклада в развитие спортивных социальных инициатив.
“Массовый футбол имеет решающее значение для благополучия футбола и общества во всей Европе. Достижения победителей демонстрируют, как общая популярность футбола может помочь разрушать стереотипы и объединять сообщества. Мы сделали окончательный выбор только после долгих обсуждений и размышлений. Сила номинантов растет ежегодно, что делает достижения победителей еще более выдающихся”, — подчеркнул президент УЕФА Александр Чеферин.
Заметим, что “UEFA Grassroots Awards” было основано 2010 года. Ежегодно награды присуждаются клубам и проектам, помогают придерживаться стратегии УЕФА, согласно которому каждый, независимо от способностей, возраста, пола и происхождения, может играть в футбол в безопасной среде. В 2020 году приняли участие 129 номинантов от 37 национальных ассоциаций.