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"Шахтер" стал серебряным призером в номинации "Лучший профессиональный футбольный клуб"

"Шахтер" стал серебряным призером в номинации "Лучший профессиональный футбольный клуб"

Киев  •  УНН

 • 12302 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. "Шахтер" завоевал звание серебряного призера в номинации "Лучший профессиональный футбольный клуб" по версии УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт "горняков".

Существует 5 отдельных номинаций: “Best Grassroots Leader”, “Best Grassroots Project”, “Best Grassroots Club”, “Best Disability Initiative”, “Best Professional Football Club”. В каждой из них определяется 3 призеры. В категории “Лучший профессиональный футбольный клуб” “серебро” в этом году получил “Шахтер”. Здесь отмечается клуб с инклюзивным порядком и конкретной социальной целью с учетом значительного вклада в развитие спортивных социальных инициатив.

“Массовый футбол имеет решающее значение для благополучия футбола и общества во всей Европе. Достижения победителей демонстрируют, как общая популярность футбола может помочь разрушать стереотипы и объединять сообщества. Мы сделали окончательный выбор только после долгих обсуждений и размышлений. Сила номинантов растет ежегодно, что делает достижения победителей еще более выдающихся”, — подчеркнул президент УЕФА Александр Чеферин.

Заметим, что “UEFA Grassroots Awards” было основано 2010 года. Ежегодно награды присуждаются клубам и проектам, помогают придерживаться стратегии УЕФА, согласно которому каждый, независимо от способностей, возраста, пола и происхождения, может играть в футбол в безопасной среде. В 2020 году приняли участие 129 номинантов от 37 национальных ассоциаций.

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