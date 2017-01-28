“Шахтар” розгромив шведський “Норчепінг”

ukru
20:29 • 26024 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 82790 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 119668 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 126022 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 220655 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 166247 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 186712 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172609 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164807 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 348462 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
70 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 149422 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 166422 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 79511 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 66995 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

18:38 • 57951 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 220655 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 348462 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 366772 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 283475 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 356781 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 48054 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 66995 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 79511 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 166422 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 169989 перегляди
Актуальне
“Шахтар” розгромив шведський “Норчепінг”

“Шахтар” розгромив шведський “Норчепінг”

Київ • УНН

 • 12055 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Донецький “Шахтар” під час навчально-тренувального збору в Португалії розгромив шведський “Норчепінг” у рамках товариського турніру “Atlantic Cup”, повідомляє кореспондент УНН.

Проти шведів Пауло Фонсека на перший тайм виставив досить бойовий склад — на поле вийшли: Андрій П’ятов, Василь Кобін, Олександр Кучер, Сергій Кривцов, Марсіо Азеведо, Максим Малишев, В’ячеслав Танковський, Марлос, Дентіньйо, Бернард, Факундо Феррейра (32 Андрій Борячук).

Пропустити “Шахтар” міг вже у дебюті зустрічі — на 9-ий хвилині, втім удар в ближній кут накрив собою Марсіо Азеведо, який своїми діями врятував ворота від вірного голу. Відповіді гірників довго чекати не довелось — на нереалізовану атаку шведів “Шахтар” відповів результативно — на 17-ий хвилині Олександр Кучер після подачі кутового перестрибнув Карла Хольмберга і головою переправив м’ яч у ворота.

У першій половині тайму ініціатива та м’яч були повністю під контролем донеччан, втім у другій половині шведам вдалось зібратись та вирівняти гру. До кінця тайму суперники обмінялись кількома напівмоментами, але до реальної загрози воротам справа не доходила.

У другому таймі, за виключенням Андрія Борячука, Пауло Фонсека повністю замінив склад. На поле вийшли: Антон Каніболоцький, Даріо Срна, Іван Ордець, Ярослав Ракицький, Микола Матвієнко, Фред, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Алан Патрік, Тайсон, Андрій Борячук (61 Густаво-Бланко Лещук)

Рахунок “Шахтар” подвоїв на 51-ий хвилині. Даріо Срна з льоту пробив по воротах шведів, втім у цьому моменті гірники повинні більше завдячувати кіперу “Норчеппінга” Міхаелю Лангеру, який після удару, пропустив м’яч між ніг — 2:0.

За другим голом одразу ж послідував третій, його автором став молодий Олександр Зубков, який записав на свій рахунок вже другий гол на португальських зборах команди — на 54-ий хвилині Олександр прийняв м’яч у штрафному майданчику, дещо “повозив” захисників, після чого із більярдною точністю відправив круглого прямісінько у кут воріт шведів.

Після двох забитих голів, на полі, “Шахтар” повністю перебрав ініціативу до своїх ніг, вкрай рідко підпускаючи шведів до м’яча.

В одній із нечисленних вилазок на половину поля гірників, шведи перевірили на міцність стійку португальських воріт. Хольмберг з близької відстані розстрілював Антона Каніболоцького, втім голкіпера врятувала стійка воріт.

Тайсон же вирішив не випробовувати каркас воріт шведів— на 64-ий хвилині бразилець після скидки Лещука зіграв на випередження та спокійно довів рахунок до розгромного.

Попри тотальну перевагу “Шахтаря”, шведам все ж вдалось відквитати один гол — на 69-ій хвилині Ніклас Еліасон самотужки протяг м’ яч по половині поля гірників, після чого з лінії штрафного пробив без шансів для Каніболоцького.

Різниця у три м’ячі явно не влаштовувала Густаво-Бланко Лещука. Український аргентинець на 72-ій хвилині замкнув простріл від Миколи Матвієнка. Цей гол для Лещука став другим поспіль у футболці “Шахтаря”.

На 83-ій хвилині рахунок став зовсім непристойним— Фред зі штрафного забив красень-гол — м’яч рикошетом від перекладини залетів у ворота Лангера.

Після забитого голу, гірники спокійно довели гру до перемоги із хокейним рахунком — 6:1 на користь “Шахтаря”.

Наступний матч донеччани проведуть проти чеського “Яблонця” 31 січня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,799.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.50
Ethereum
$1,877.49