“Шахтар” розгромив шведський “Норчепінг”

Проти шведів Пауло Фонсека на перший тайм виставив досить бойовий склад — на поле вийшли: Андрій П’ятов, Василь Кобін, Олександр Кучер, Сергій Кривцов, Марсіо Азеведо, Максим Малишев, В’ячеслав Танковський, Марлос, Дентіньйо, Бернард, Факундо Феррейра (32 Андрій Борячук).

Пропустити “Шахтар” міг вже у дебюті зустрічі — на 9-ий хвилині, втім удар в ближній кут накрив собою Марсіо Азеведо, який своїми діями врятував ворота від вірного голу. Відповіді гірників довго чекати не довелось — на нереалізовану атаку шведів “Шахтар” відповів результативно — на 17-ий хвилині Олександр Кучер після подачі кутового перестрибнув Карла Хольмберга і головою переправив м’ яч у ворота.

У першій половині тайму ініціатива та м’яч були повністю під контролем донеччан, втім у другій половині шведам вдалось зібратись та вирівняти гру. До кінця тайму суперники обмінялись кількома напівмоментами, але до реальної загрози воротам справа не доходила.

У другому таймі, за виключенням Андрія Борячука, Пауло Фонсека повністю замінив склад. На поле вийшли: Антон Каніболоцький, Даріо Срна, Іван Ордець, Ярослав Ракицький, Микола Матвієнко, Фред, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Алан Патрік, Тайсон, Андрій Борячук (61 Густаво-Бланко Лещук)

Рахунок “Шахтар” подвоїв на 51-ий хвилині. Даріо Срна з льоту пробив по воротах шведів, втім у цьому моменті гірники повинні більше завдячувати кіперу “Норчеппінга” Міхаелю Лангеру, який після удару, пропустив м’яч між ніг — 2:0.

За другим голом одразу ж послідував третій, його автором став молодий Олександр Зубков, який записав на свій рахунок вже другий гол на португальських зборах команди — на 54-ий хвилині Олександр прийняв м’яч у штрафному майданчику, дещо “повозив” захисників, після чого із більярдною точністю відправив круглого прямісінько у кут воріт шведів.

Після двох забитих голів, на полі, “Шахтар” повністю перебрав ініціативу до своїх ніг, вкрай рідко підпускаючи шведів до м’яча.

В одній із нечисленних вилазок на половину поля гірників, шведи перевірили на міцність стійку португальських воріт. Хольмберг з близької відстані розстрілював Антона Каніболоцького, втім голкіпера врятувала стійка воріт.

Тайсон же вирішив не випробовувати каркас воріт шведів— на 64-ий хвилині бразилець після скидки Лещука зіграв на випередження та спокійно довів рахунок до розгромного.

Попри тотальну перевагу “Шахтаря”, шведам все ж вдалось відквитати один гол — на 69-ій хвилині Ніклас Еліасон самотужки протяг м’ яч по половині поля гірників, після чого з лінії штрафного пробив без шансів для Каніболоцького.

Різниця у три м’ячі явно не влаштовувала Густаво-Бланко Лещука. Український аргентинець на 72-ій хвилині замкнув простріл від Миколи Матвієнка. Цей гол для Лещука став другим поспіль у футболці “Шахтаря”.

На 83-ій хвилині рахунок став зовсім непристойним— Фред зі штрафного забив красень-гол — м’яч рикошетом від перекладини залетів у ворота Лангера.

Після забитого голу, гірники спокійно довели гру до перемоги із хокейним рахунком — 6:1 на користь “Шахтаря”.

Наступний матч донеччани проведуть проти чеського “Яблонця” 31 січня.