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"Шахтер" разгромил шведский "Норчепинг"

"Шахтер" разгромил шведский "Норчепинг"

Киев • УНН

 • 12055 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Донецкий "Шахтер" во время учебно-тренировочного сбора в Португалии разгромил шведский "Норчепинг" в рамках товарищеского турнира "Atlantic Cup", сообщает корреспондент УНН.

Против шведов Пауло Фонсека на первый тайм выставил довольно боевой состав - на поле вышли: Андрей Пятов, Василий Кобин, Александр Кучер, Сергей Кривцов, Марсио Азеведо, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Марлос, Дентиньо, Бернард, Феррейра (32 Андрей Борячук).

Пропустить "Шахтер" мог уже в дебюте встречи - на девятой минуте, впрочем удар в ближний угол накрыл собой Марсио Азеведо, который своими действиями спас ворота от верного гола. Ответа горняков долго ждать не пришлось - на нереализованную атаку шведов "Шахтер" ответил результативно - на семнадцатом минуте Александр Кучер после подачи углового перепрыгнул Карла Хольмберга и головой переправил мяч в ворота.

В первой половине тайма инициатива и мяч были полностью под контролем дончан, впрочем во второй половине шведам удалось собраться и выровнять игру. До конца тайма соперники обменялись несколькими полумоментами, но до реальной угрозы воротам дело не доходило.

Во втором тайме, за исключением Андрея Борячука, Пауло Фонсека полностью заменил состав. На поле вышли: Антон Каниболоцкий, Дарио Срна, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко, Фред, Тарас Степаненко, Александр Зубков, Алан Патрик, Тайсон, Андрей Борячук (61 Густаво Бланко Лещук)

Счет "Шахтер" удвоил на пятьдесят первой минуте. Дарио Срна с лету пробил по воротам шведов, однако в этом моменте горняки должны больше благодарить кипера "Норчеппинга" Михаэля Лангера, который после удара, пропустил мяч между ног - 2:0.

За вторым голом сразу же последовал третий, его автором стал молодой Александр Зубков, который записал на свой счет уже второй гол на португальских сборах команды - на пятьдесят четвёртой минуте Александр принял мяч в штрафной, немного "повозил" защитников, после чего с бильярдной точностью отправил круглого прямо в угол ворот шведов.

После двух забитых голов на поле, "Шахтер" полностью взял инициативу в свои ноги, крайне редко подпуская шведов к мячу.

В одной из немногочисленных вылазок на половину поля горняков, шведы проверили на прочность штангу португальских ворот. Хольмберг с близкого расстояния расстреливал Антона Каниболоцкого, впрочем голкипера спасла штанга.

Тайсон же решил не испытывать каркас ворот шведов - на шестьдесят четвёртой минуте бразилец после скидки Лещука сыграл на опережение и спокойно довел счет до разгромного.

Несмотря на тотальное преимущество "Шахтера", шведам все же удалось отквитать один гол - на шестьдесят девятой минуте Никлас Элиасон самостоятельно протянул мяч по половине поля горняков, после чего с линии штрафной пробил без шансов для Каниболоцкого.

Разница в три мяча явно не устраивала Густаво Бланко Лещука. Украинский аргентинец на семьдесят второй минуте замкнул прострел от Николая Матвиенко. Этот гол для Лещука стал вторым подряд в футболке "Шахтера".

На восемьдесят третьей минуте счет стал совсем непристойным - Фред со штрафного забил красавец-гол - мяч рикошетом от перекладины залетел в ворота Лангера.

После забитого гола, горняки спокойно довели игру до победы с хоккейным счетом - 6:1 в пользу "Шахтера".

Следующий матч дончане проведут против чешского "Яблонца" 31 января.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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