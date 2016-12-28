"Шахтар" привітав вболівальників з Новорічними святами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Футболісти і тренерський штаб команди "Шахтар" привітали вболівальників з наступаючими Новорічними святами, передає УНН з посиланням на прес-службу донецького клубу.
Тренерський штаб та футболісти прийняли участь зяли участь у новорічній фотосесії, яка проходила на базі "Шахтаря"
Головний тренер Паулу Фонсека, а також Тарас Степаненко, Тайсон, Андрія Пятов і інших гравців "помаранчево-чорних" записали привітання для вболівальників.