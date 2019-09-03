"Шахтар" підсилився капітаном молодіжної збірної Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Донецький "Шахтар" підписав контракт із бразильським центральним захисником Вітао Едуардо да Сілва Матосом (Вітао), повідомляє УНН з посиланням на сайт "помаранчево-чорних".
Угода з 19-річним капітаном збірної Бразилії U-20 розрахована на п'ять років.
Вітао робив перші кроки у футболі в академії PSTC. В юному віці був запрошений до "Палмейраса". Став одним із ключових гравців юнацьких збірних Бразилії різних вікових груп, виступаючи разом із нинішніми футболістами "гірників" - Тете, Фернандо, Маркіньосом Сіпріано й Маркосом Антоніо.
Зауважимо, що у 2017 році у якості капітана збірної U-17 переміг на чемпіонаті Південної Америки, а 2019-го на аналогічному турнірі був основним центральним захисником "селесао" U-20. Також виступав за молодіжний склад "Палмейраса".
Як повідомляв УНН, раніше "Шахтар" оформив трансфер півзахисника "Шальке" Євгена Коноплянки.