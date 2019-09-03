"Шахтер" усилился капитаном молодежной сборной Бразилии

Соглашение с 19-летним капитаном сборной Бразилии U-20 рассчитано на пять лет.

Вита делал первые шаги в футболе в академии PSTC. В юном возрасте был приглашен в "Палмейрас". Стал одним из ключевых игроков юношеских сборных Бразилии разных возрастов, выступая вместе с нынешними футболистами "горняков" - Тете, Фернандо, Маркиньос Сиприано и Маркосом Антонио.

Заметим, что в 2017 году в качестве капитана сборной U-17 победил на чемпионате Южной Америки, а в 2019 году на аналогичном турнире был основным центральным защитником "селесао" U-20. Также выступал за молодежный состав "Палмейрас".

Как сообщал УНН, ранее "Шахтер" оформил трансфер полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки.