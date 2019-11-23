"Шахтар" оштрафували за оголошення російською мовою на стадіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. За підсумками засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу було винесене покарання с бік лідера чемпіонату України ФК "Шахтар", передає УНН з посиланням на УАФ.
ФК "Шахтар" має сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 20 тис. гр. за здійснення інформаційних оголошень на стадіоні під час матчу 14-го туру УПЛ російською мовою.
КДК УАФ розцінив дані дії клубу як такі, що шкодять репутації футболу, оскільки статтею 34 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачено, що інформаційні та інші оголошення під час проведення спортивних заходів виконуються державною мовою.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про покарання у справі про прояв расизму у матчі "Динамо" – "Шахтар".