"Шахтер" оштрафовали за объявление на русском языке на стадионе

ФК "Шахтер" должен уплатить обязательный денежный взнос в размере 20 тыс. Гр. за осуществление информационных объявлений на стадионе во время матча 14-го тура УПЛ на русском языке.

КДК УАФ расценил данные действия клуба как такие, которые вредят репутации футбола, поскольку статьей 34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусмотрено, что информационные и другие объявления во время проведения спортивных мероприятий выполняются на государственном языке.

Напомним, что ранее стало известно о наказании в деле о проявлении расизма в матче "Динамо" - "Шахтер".