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"Шахтар" на останніх хвилинах вирвав перемогу у "Дніпра-1" в чемпіонаті України

Київ • УНН

 • 13261 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Донецький “Шахтар” на останніх хвилинах обіграв “Дніпро-1” в 11-му турі чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги. Поєдинок проходив на “Дніпро-Арені” у суботу 28 листопада. передає коррепспондент УНН.

Доннечани мали перевагу у кожному таймі. У першому таймі найнебезпечніші моменти мав Майкона. Вже на дев’ятій хвилині після його удару в гру вступив голкіпер “Дніпра-1” Валерій Юрчик. На 25-й хвилині удар Майкона і м’яч пролетів поруч з хрестовиною.

Перерва змусила Луїша Каштру зробити декілька замін і гра “Шахтаря” стала інтенсивнішою. На 60-й хвилині Юрчук знову вступив у грі після удару зі штрафного Майкона.

Єдиний гол на 88-й донеччанам приніс бразилець Тете. Після прострілу у штрафний майданчик Тете ударом з 11-ти метрів пробивав у нижній кут воріт дніпрян — 1:0.

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