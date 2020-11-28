"Шахтар" на останніх хвилинах вирвав перемогу у "Дніпра-1" в чемпіонаті України

Доннечани мали перевагу у кожному таймі. У першому таймі найнебезпечніші моменти мав Майкона. Вже на дев’ятій хвилині після його удару в гру вступив голкіпер “Дніпра-1” Валерій Юрчик. На 25-й хвилині удар Майкона і м’яч пролетів поруч з хрестовиною.

Перерва змусила Луїша Каштру зробити декілька замін і гра “Шахтаря” стала інтенсивнішою. На 60-й хвилині Юрчук знову вступив у грі після удару зі штрафного Майкона.

Єдиний гол на 88-й донеччанам приніс бразилець Тете. Після прострілу у штрафний майданчик Тете ударом з 11-ти метрів пробивав у нижній кут воріт дніпрян — 1:0.