"Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Днепра-1" в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Донецкий "Шахтер" на последних минутах обыграл "Днепр-1" в 11-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги. Поединок проходил на "Днепр-Арене" в субботу 28 ноября. передает коррепспондент УНН.
Дончане имели преимущество в каждом из таймов. В первом тайме опасные моменты были у Майкона. Уже на девятой минуте после его удара в игру вступил голкипер “Днепра-1” Валерий Юрчик. На 25-й минуте удар Майкона и мяч пролетел рядом с крестовиной.
Перерыв заставил Луиша Каштру сделать несколько замен и игра “Шахтера” стала более интенсивной. На 60-й минуте Юрчук снова вступил в игре после удара со штрафного Майкона.
Единственный гол на 88-й дончанам принес бразилец Тете. После прострела в штрафную Тете ударом с 11-ти метров пробил в нижний угол ворот днепрян — 1:0.