Шахта "Надія" не виконує графік поставки вугілля - Центренерго

"Станом на серпень розрахунок Центренерго з шахтою "Надія" становить 100%, водночас відвантажень вугілля із цього видобувного підприємства в серпні не відбулось взагалі", - зазначили в Центренерго.

Попри зрив графіку, Центренерго знов попросили надати авансовий платіж шахті "Надія".

"ПАТ "Центренерго", попри відсутність будь-яких зобов’язань перед шахтою "Надія", зробило перерахунок коштів гірникам за майбутні відвантаження. При цьому, не маючи гарантій отримання оплаченого вугілля", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, шахта "Надія" не фінансується з держбюджету країни і працює на самоокупності. Колишні керівники шахти довели її до критичного стану, зокрема продавали вугілля за заниженими цінами. Заборгованість перед гірниками внаслідок неефективного менеджменту склала 50 млн грн. Держава вирішила допомогти шахті і домовилась про виплату їй авансових платежів за вугілля, яке вони мають поставляти на генерації. Втім, гірники продовжують протести замість видобутку.