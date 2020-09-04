Шахта "Надія" не виконує графік поставки вугілля - Центренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Центренерго в липні пішло на зустріч шахті "Надії" і уклало новий договір закупівлі у них вугілля, попри наявні на ринку більш дешеві та якісні пропозиції. Але в серпні шахта не відвантажила на Центренерго жодної поставки. Про це повідомили у компанії, передає УНН.
"Станом на серпень розрахунок Центренерго з шахтою "Надія" становить 100%, водночас відвантажень вугілля із цього видобувного підприємства в серпні не відбулось взагалі", - зазначили в Центренерго.
Попри зрив графіку, Центренерго знов попросили надати авансовий платіж шахті "Надія".
"ПАТ "Центренерго", попри відсутність будь-яких зобов’язань перед шахтою "Надія", зробило перерахунок коштів гірникам за майбутні відвантаження. При цьому, не маючи гарантій отримання оплаченого вугілля", - наголосили в компанії.
Нагадаємо, шахта "Надія" не фінансується з держбюджету країни і працює на самоокупності. Колишні керівники шахти довели її до критичного стану, зокрема продавали вугілля за заниженими цінами. Заборгованість перед гірниками внаслідок неефективного менеджменту склала 50 млн грн. Держава вирішила допомогти шахті і домовилась про виплату їй авансових платежів за вугілля, яке вони мають поставляти на генерації. Втім, гірники продовжують протести замість видобутку.