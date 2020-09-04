Шахта "Надія" не выполняет график поставки угля - Центрэнерго

"По состоянию на август расчет Центрэнерго с шахтой "Надія" составляет 100%, в то время отгрузок угля с этого добывающего предприятия в августе не произошло вообще", - отметили в Центрэнерго.

Несмотря на срыв графика, Центрэнерго вновь попросили предоставить авансовый платеж шахте "Надія".

"ПАО "Центрэнерго", несмотря на отсутствие каких-либо обязательств перед шахтой "Надія", сделало перерасчет средств горнякам за будущие отгрузки. При этом, не имея гарантий получения оплаченного угля", - отметили в компании.

Напомним, шахта "Надія" не финансируется из госбюджета страны и работает на самоокупаемости. Бывшие руководители шахты довели ее до критического состояния, в частности продавали уголь по заниженным ценам. Задолженность перед горняками вследствие неэффективного менеджмента составила 50 млн грн. Государство решило помочь шахте и договорилось о выплате ей авансовых платежей за уголь, который они должны поставлять на генерации. Впрочем, горняки продолжают протесты вместо добычи.