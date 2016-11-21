Сезонні ярмарки відбудуться 22-27 листопада у Києві

Так, 22 листопада (вівторок) ярмарки відбудуться у:

— Голосіївському районі — просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86;

— Дарницькому районі — перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44-45-Т;

— Деснянському районі — вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні;

— Дніпровському районі — вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

— Подільському районі — вул. Світлицького, 31-35;

— Святошинському районі — вул. Г. Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

— Шевченківському районі —вул. Багговутівська, 1.

У середу, 23 листопада, у:

— Голосіївському районі — Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

— Дарницькому районі — перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44- 45-Т;

— Деснянському районі — вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні;

— Дніпровському районі — просп. Соборності, 2-20;

— Подільському районі — вул. Світлицького, 31-35, просп. Правди, 5-11;

— Святошинському районі — вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана);

— Шевченківському районі — вул. Трудова, 7-А, перетин вулиць О. Теліги та Мельникова.

Також ярмарки відбудуться 24 листопада, у четвер:

— Голосіївському районі — вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

— Дарницькому районі — перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44, 45-Т ;

— Деснянському районі — вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні;

— Дніпровському районі — б-р Перова, 10, вул. Березняківська, 21;

— Оболонському районі — вул. Північна, 48-54;

— Печерському районі — вул. Московська, 3;

— Подільському районі — вул. Світлицького, 31-35, вул. Оболонська, 23-35;

— Святошинському районі — в межах просп. Леся Курбаса, 1-А та вул. Академіка Корольова, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

— Шевченківському районі — вул. Багговутівська, 1.

У п’ятницю, 25 листопада, у:

— Голосіївському районі — просп. Голосіївський,116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;

— Дарницькому районі — перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44- 45-Т;

— Деснянському районі — вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні;

— Дніпровському районі — вул. Алма-Атинська, 64, вул. Гродненська, 1/35-17-А;

— Оболонському районі — вул. Ф. Максименка, 14-18;

— Печерському районі — Печерський узвіз, 2/12;

— Подільському районі — вул. Світлицького, 31-35, вул. Полкова, 57-Б;

— Святошинському районі — вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;

— Солом’янському районі — вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та М. Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);

— Шевченківському районі — перетин вулиць Щусєва та Тираспільської, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16, вул. Ризька, 1.

У суботу, 26 листопада, у:

— Дарницькому районі — перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44-45-Т ;

— Деснянському районі — вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні;

— Подільському районі — вул. Світлицького, 31-35.

Також ярмарки пройдуть, 27 листопада, у неділю:

— Дарницькому районі — перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44-45-Т;

— Деснянському районі — вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні;

— Подільському районі — вул. Світлицького, 31-35.