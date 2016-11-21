Сезонные ярмарки состоятся 22-27 ноября в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве со 2 по 27 ноября пройдут сезонные ярмарки, на которых будут продавать сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки по всем группам товаров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 22 ноября (вторник) ярмарки состоятся в:
- Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86;
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44-45-Т;
- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
- Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;
- Святошинском районе - ул. Г. Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- Шевченковском районе -ул. Багговутовская, 1.
В среду, 23 ноября, в:
- Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44-45-Т;
- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
- Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;
- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы б-р Р. Роллана)
- Шевченковском районе - ул. Трудовая, 7-А, пересечение улиц Телиги и Мельникова.
Также ярмарки состоятся 24 ноября, в четверг:
- Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои), ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44, 45-Т;
- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
- Днепровском районе - б-р Перова, 10, ул. Березняковская, 21;
- Оболонском районе - ул. Северная, 48-54;
- Печерском районе - ул. Московская, 3;
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, ул. Оболонская, 23-35;
- Святошинском районе - в пределах просп. Леся Курбаса, 1-А и ул. Академика Королева, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.
В пятницу, 25 ноября, в:
- Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44-45-Т;
- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
- Днепровском районе - ул. Алма-Атинская, 64, ул. Гродненская, 1 / 35-17-А;
- Оболонском районе - ул. Ф. Максименко, 14-18;
- Печерском районе - Печерский спуск, 2/12;
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, ул. Полковая, 57-Б;
- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
- Соломенском районе - ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
- Шевченковском районе - пересечение улиц Щусева и Тираспольской, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Ружинская, 16-18 (у сквера), ул. Деревлянская, 16, ул. Рижская, 1.
В субботу, 26 ноября, в:
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44-45-Т;
- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.
Также ярмарки пройдут 27 ноября, в воскресенье:
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44-45-Т;
- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.