Сейшельські острови відкрилися для туристів

Деталі

За інформацією видання, для в'їзду на острови потрібен негативний ПЛР-тест на коронавірус. Його треба зробити в сертифікованій лабораторії не раніше ніж за 72 години до прильоту. Довідка має бути англійською мовою в паперовому вигляді з оригінальною печаткою.

Проходити карантин після прибуття не доведеться.

Окрім того, туристи мають подати заяву для отримання обов'язкового медичного дозволу від департаменту охорони здоров'я Сейшел на сайті seychelles.govtas.com до департаменту туризму та до департаменту охорони здоров'я Сейшел.

Термін розгляду заяви не перевищує шість годин.

Від мандрівників на Сейшелах лише вимагатимуть дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції та обов'язкової дезінфекції рук. Також можна буде вільно подорожувати островами, утім зупинятися доведеться в ліцензованих місцях розміщення.

Серед авіакомпаній, які наразі пропонують квитки до Сейшелів, – Emirates, Qatar Airways, Air Seychelles, Aeroflot, Air Austral, EL AL/Arkia, Turkey Airlines, Ethiopian airline, Kenya Airways, Edelweiss Air, Etihad Airways, Condor.

Додамо

Із 95 тисяч населення країни отримали першу дозу вакцини 90%, а другу дозу – 39% людей. В країні використовують вакцини Sinopharm і AstraZeneca китайського виробництва.