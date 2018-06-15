Сеул висловив зауваження з приводу обговорення військових США з КНДР

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Сили США в Південній Кореї не підлягають переговорам між Північною Кореєю і Сполученими Штатами, оскільки вони є питанням альянсу між Сполученими Штатами і Південною Кореєю. Про це сказав в п'ятницю високопоставлений чиновник з адміністрації президента Південної Кореї, передає УНН з посиланням на Reuters.

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що припинить "дорогі і провокаційні" так звані військові ігри з Південною Кореєю, після його історичного саміту в Сінгапурі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Високопоставлений чиновник з адміністрації президента Південної Кореї також сказав, що між Північною Кореєю і Сполученими Штатами були проведені переговори про мету завершити "ранню" денуклеаризацію Корейського півострова перед самітом у вівторок. Чиновник не уточнив деталі.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що США невдовзі можуть офіційно оголосити про припинення навчань з Південною Кореєю, про можливість чого президент США Дональд Трамп заявив після саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином в Сінгапурі.

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