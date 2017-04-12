Сесія міськради Дніпра закінчилась так і не розпочавшись

Чергова сесія відбудеться завтра, 13 квітня, о 15.00. Обранці блокували трибуну та вимагали звільнення секретаря міської ради та голови бюджетної комісії Дніпра.

Нагадаємо, що на порядку денному 19-ї чергової сесії були питання щодо виділення землі для будівництва в місті Всеукраїнського реабілітаційно-відновного спортивного комплексу для людей з інвалідністю, затвердження програми “Молодий педагог” на 2017-2021 рр., програми муніципального розвитку м.Дніпра на 2017-2021 рр., а також питання про переобрання секретаря міської ради та голови бюджетної комісії.

Раніше УНН повідомляв, що 12 квітня сесія міськради Дніпра не відкрилася через баталії в залі.