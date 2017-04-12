Сессия горсовета Днепра закончилась так и не начавшись

Очередная сессия состоится завтра, 13 апреля, в 15:00. Избранники блокировали трибуну и требовали освобождения секретаря городского совета и главы бюджетной комиссии Днепра.

Напомним, что в повестке дня 19-й очередной сессии были вопросы о выделении земли для строительства в городе Всеукраинского реабилитационно-восстановительного спортивного комплекса для людей с инвалидностью, утверждение программы “Молодой педагог” на 2017-2021 гг., Программы муниципального развития г.Днепра на 2017-2021 гг., а также вопрос о переизбрании секретаря городского совета и главы бюджетной комиссии.

Ранее сообщал, что 12 апреля сессия горсовета Днепра не открылся из-за баталии в зале .