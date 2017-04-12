Сессия горсовета Днепра закончилась так и не начавшись

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67876 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108695 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166631 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122236 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120033 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114347 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105451 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107329 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103783 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157573 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сессия горсовета Днепра закончилась так и не начавшись

Сессия горсовета Днепра закончилась так и не начавшись

Киев  •  УНН

 • 8323 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Депутаты Днепровского городского совета после трех часов попыток так и не смогли начать 19-ю очередную сессию. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе городского совета.

Очередная сессия состоится завтра, 13 апреля, в 15:00. Избранники блокировали трибуну и требовали освобождения секретаря городского совета и главы бюджетной комиссии Днепра.

Напомним, что в повестке дня 19-й очередной сессии были вопросы о выделении земли для строительства в городе Всеукраинского реабилитационно-восстановительного спортивного комплекса для людей с инвалидностью, утверждение программы “Молодой педагог” на 2017-2021 гг., Программы муниципального развития г.Днепра на 2017-2021 гг., а также вопрос о переизбрании секретаря городского совета и главы бюджетной комиссии.

Ранее сообщал, что 12 апреля сессия горсовета Днепра не открылся из-за баталии в зале .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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