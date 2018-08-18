Серпневі повені в індійській Кералі забрали життя майже 200 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Внаслідок сильних дощів і повеней, які розпочалися у популярному серед туристів штаті Керала на південному заході Індії 8 серпня, загинули вже 194 людини. Про це з посиланням на оновлені дані індійського агентства з ліквідації наслідків стихійних лих повідомляє The Indian Express, передає УНН.
"Кількість загиблих від нового натиску дощу і повеней з 8 серпня зросла до 194", - цитує видання дані індійського агентства.
Як зазначається, через повені свої домівки змушені були покинути понад 3 мільйони людей.
Тим часом нове попередження про сильні дощі оголосили у суботу для 11 округів штату Керала.
Потужні зливи, які розпочалися у серпні і стали причиною загибелі уже 194 людей, - уже третя хвиля дощів для цього штату під час сезону мусонів цього року. Загалом кількість загиблих через дощі і повені у штаті Керала зросла до 357 людей за увесь сезон мусонів цього року, повідомляє Business Standard.
Нагадаємо, в Індії через проливні дощі ввели режим НС.