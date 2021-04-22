Серія пенальті вивела “Зорю” до фіналу Кубку України

Деталі

Завдяки голу Владислава Кочергіна на 20 хвилині поєдинку “Зоря” передувало у рахунку практично до кінця матчу. Тільки в компенсований час рятівний гол у господарів забив Бондаренко з пенальті. Це пенальті виявилося далеко не останнім у зустрічі, адже доля путівки у фінал визначалася у серії післяматчевих ударів.

Серію пенальті краще провела “Зоря”, яка забила чотири голи проти 3-х. У переможців точні удари оформили Казаріна, Зейхеді, Юрченко та Фаворов.

Нагадаємо

Першим фіналістом змагань стало київське “Динамо”.