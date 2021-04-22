Серія пенальті вивела “Зорю” до фіналу Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Протистояння “Олександрії” із “Зорею”, що відбулося на КСК “Ніка”, визначило другого фіналіста Кубку України з футболу, повідомляє УНН.
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Завдяки голу Владислава Кочергіна на 20 хвилині поєдинку “Зоря” передувало у рахунку практично до кінця матчу. Тільки в компенсований час рятівний гол у господарів забив Бондаренко з пенальті. Це пенальті виявилося далеко не останнім у зустрічі, адже доля путівки у фінал визначалася у серії післяматчевих ударів.
Серію пенальті краще провела “Зоря”, яка забила чотири голи проти 3-х. У переможців точні удари оформили Казаріна, Зейхеді, Юрченко та Фаворов.
Нагадаємо
Першим фіналістом змагань стало київське “Динамо”.