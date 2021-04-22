Серия пенальти вывела "Зарю" в финал Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Противостояние “Александрии” с “Зарей”, что произошло на КСК “Ника”, определило второго финалиста Кубка Украины по футболу, сообщает УНН.
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Благодаря голу Владислава Кочергина на 20 минуте поединка "Заря" предшествовало в счете практически до конца матча. Только в компенсированное время спасительный гол у хозяев забил Бондаренко с пенальти. Это пенальти оказалось далеко не последним во встрече, ведь судьба путевки в финал определялась в серии послематчевых ударов.
Серию пенальти лучше провела "Заря", которая забила четыре гола против 3-х. У победителей точные удары оформили Казарина, Зейхеди, Юрченко и Фаворов.
Напомним
Первым финалистом соревнований стало киевское "Динамо".