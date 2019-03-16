Сергій Тарута підтримав Юлію Тимошенко – кандидати підписали Меморандум
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Кандидат на пост Президента України від партії “Основа” Сергій Тарута ухвалив рішення підтримати на виборах 31 березня лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко. У суботу в Києві політики підписали Меморандум про взаємодію, повідомляє УНН.
“Є великий ризик того, що ще 5 років буде ця влада, триватиме війна і економічна розруха. Час перемагати і об’єднуватися всім проукраїнським силам. Ми розуміємо, що реальний кандидат, який може перемогти — це Юлія Тимошенко. У нас спільна енергія і цінності — побудувати щасливу Україну”, — наголосив Сергій Тарута.
Він також додав, що об’єднання з Юлією Тимошенко — це сигнал іншим кандидатам, які міряють свої рейтинги, — подумати про країну.
Підписанти меморандуму беруть зобов’язання припинити війну на Донбасі та об’єднати країну, ухвалити Нову народну Конституцію, втілити в життя напрацювання, викладені в програмах кандидатів — Новий курс України та “Україна 2030”.
“Україна може отримати як перемогу, так і на 5 років ми можемо зайти на коло деградації і по суті — саморуйнації. І тому особливе значення зараз набуває політична воля об’єднатися! Ви розумієте, що ми не лише єднаємо наші команди на цих президентських виборах. Ми символічно можемо об’єднати Україну, що є набагато важливіше, ніж об’єднати команди”, — наголосила лідер “Батьківщини”.
Юлія Тимошенко зауважила, її команду та команду Сергія Тарути єднають політичні цілі, тому що “наші програми — Новий курс і ваша стратегія — вони співпадають так на відсотків 80”.
“Я не порушу цінності і партнерство. Я можу закликати вас впевнено дивитися у майбутнє. Дякую за складне рішення”, — підсумувала Юлія Тимошенко.