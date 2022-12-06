Серед 100 найвпливовіших жінок за версією ВВС - 8 українок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Британський мовник ВВС опублікував список 100 надихаючих і впливових жінок з усього світу на 2022 рік. Серед них - 8 українок, передає УНН.
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Як зазначає ВВС, у новому списку - світовий музичний феномен Біллі Айліш, актриси Пріянка Чопра Джонас і Сельма Блер, "цариця російської поп-музики" Алла Пугачова, іранська альпіністка Ельназ Рекабі, спортсменка-рекордсменка в потрійному стрибку Юлімар Рохас, ганська письменниця Нана Даркоа Секьямах та перша леді України Олена Зеленська.
Проте варто зауважити, що компанію Олені Зеленській у топ-100 склали ще 7 українок:
- журналістка Крістіна Бердинських
- лікарка Ірина Кондратова
- правозахисниця Олександра Матвійчук
- парамедикиня Юлія Паєвська
- лідерка людей із обмеженими можливостями Юлія Сачук
- професорка математики Марина Вʼязовська
- депутатка і волонтерка Яна Зінкевич
Додамо
Це вже 10-й сезон "100 жінок", тож у ВВС скористались нагодою, щоб дізнатися, якого прогресу було досягнуто за останнє десятиліття. Незважаючи на те, що для прав жінок було зроблено величезні кроки вперед – від кількості жінок-лідерів до руху MeToo – жінки в багатьох куточках світу все ще відчувають, що попереду ще довгий шлях.
Список також відображає роль жінок у центрі конфлікту в усьому світі у 2022 році – від протестувальників, які сміливо вимагають змін в Ірані, до жіночих облич конфлікту та опору в Україні та росії.