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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 33447 перегляди

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Серед 100 найвпливовіших жінок за версією ВВС - 8 українок

Серед 100 найвпливовіших жінок за версією ВВС - 8 українок

Київ • УНН

 • 967007 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Британський мовник ВВС опублікував список 100 надихаючих і впливових жінок з усього світу на 2022 рік. Серед них - 8 українок, передає УНН.

Деталі

Як зазначає ВВС, у новому списку - світовий музичний феномен Біллі Айліш, актриси Пріянка Чопра Джонас і Сельма Блер, "цариця російської поп-музики" Алла Пугачова, іранська альпіністка Ельназ Рекабі, спортсменка-рекордсменка в потрійному стрибку Юлімар Рохас, ганська письменниця Нана Даркоа Секьямах та перша леді України Олена Зеленська.

Проте варто зауважити, що компанію Олені Зеленській у топ-100 склали ще 7 українок: 

- журналістка Крістіна Бердинських

- лікарка Ірина Кондратова 

- правозахисниця Олександра Матвійчук

- парамедикиня Юлія Паєвська

- лідерка людей із обмеженими можливостями Юлія Сачук

- професорка математики Марина Вʼязовська

- депутатка і волонтерка Яна Зінкевич

Додамо

Це вже 10-й сезон "100 жінок", тож у ВВС скористались нагодою, щоб дізнатися, якого прогресу було досягнуто за останнє десятиліття. Незважаючи на те, що для прав жінок було зроблено величезні кроки вперед – від кількості жінок-лідерів до руху MeToo – жінки в багатьох куточках світу все ще відчувають, що попереду ще довгий шлях.

Список також відображає роль жінок у центрі конфлікту в усьому світі у 2022 році – від протестувальників, які сміливо вимагають змін в Ірані, до жіночих облич конфлікту та опору в Україні та росії.

Українські Національні Новини

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