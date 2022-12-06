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Среди 100 самых влиятельных женщин по версии BBC - 8 украинок

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Британский вещатель BBC опубликовал список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира за 2022 год. Среди них – 8 украинок, передает УНН.

Детали

Как отмечает ВВС, в новом списке - мировой музыкальный феномен Билли Айлиш, актрисы Приянка Чопра Джонас и Сельма Блэр, "царица русской поп-музыки" Алла Пугачева, иранская альпинистка Эльназ Рекаби, спортсменка-рекордсменка в тройном прыжке Юлимар Рохас, писательница Нана Даркоа Секьямах и первая леди Украины Елена Зеленская.

Однако стоит отметить, что компанию Елене Зеленской в топ-100 составили еще 7 украинок: 

– журналистка Кристина Бердинских

– врач Ирина Кондратова 

– правозащитница Александра Матвийчук

– парамедикиня Юлия Паевская

– лидер людей с ограниченными возможностями Юлия Сачук

– профессор математики Марина Вязовская

– депутат и волонтер Яна Зинкевич

Добавим

Это уже 10-й сезон "100 женщин", поэтому в ВВС воспользовались случаем, чтобы узнать, какой прогресс был достигнут за последнее десятилетие. Несмотря на то, что для прав женщин были сделаны огромные шаги вперед – от количества женщин-лидеров до движения MeToo – женщины во многих уголках мира все еще чувствуют, что предстоит еще долгий путь.

Список также отражает роль женщин в центре конфликта во всем мире в 2022 году – от протестующих, смело требующих изменений в Иране, до женских лиц конфликта и сопротивления в Украине и россии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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