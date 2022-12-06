Среди 100 самых влиятельных женщин по версии BBC - 8 украинок
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Британский вещатель BBC опубликовал список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира за 2022 год. Среди них – 8 украинок, передает УНН.
Детали
Как отмечает ВВС, в новом списке - мировой музыкальный феномен Билли Айлиш, актрисы Приянка Чопра Джонас и Сельма Блэр, "царица русской поп-музыки" Алла Пугачева, иранская альпинистка Эльназ Рекаби, спортсменка-рекордсменка в тройном прыжке Юлимар Рохас, писательница Нана Даркоа Секьямах и первая леди Украины Елена Зеленская.
Однако стоит отметить, что компанию Елене Зеленской в топ-100 составили еще 7 украинок:
– журналистка Кристина Бердинских
– врач Ирина Кондратова
– правозащитница Александра Матвийчук
– парамедикиня Юлия Паевская
– лидер людей с ограниченными возможностями Юлия Сачук
– профессор математики Марина Вязовская
– депутат и волонтер Яна Зинкевич
Добавим
Это уже 10-й сезон "100 женщин", поэтому в ВВС воспользовались случаем, чтобы узнать, какой прогресс был достигнут за последнее десятилетие. Несмотря на то, что для прав женщин были сделаны огромные шаги вперед – от количества женщин-лидеров до движения MeToo – женщины во многих уголках мира все еще чувствуют, что предстоит еще долгий путь.
Список также отражает роль женщин в центре конфликта во всем мире в 2022 году – от протестующих, смело требующих изменений в Иране, до женских лиц конфликта и сопротивления в Украине и россии.