Среди 100 самых влиятельных женщин по версии BBC - 8 украинок

Детали

Как отмечает ВВС, в новом списке - мировой музыкальный феномен Билли Айлиш, актрисы Приянка Чопра Джонас и Сельма Блэр, "царица русской поп-музыки" Алла Пугачева, иранская альпинистка Эльназ Рекаби, спортсменка-рекордсменка в тройном прыжке Юлимар Рохас, писательница Нана Даркоа Секьямах и первая леди Украины Елена Зеленская.

Однако стоит отметить, что компанию Елене Зеленской в топ-100 составили еще 7 украинок:

– журналистка Кристина Бердинских

– врач Ирина Кондратова

– правозащитница Александра Матвийчук

– парамедикиня Юлия Паевская

– лидер людей с ограниченными возможностями Юлия Сачук

– профессор математики Марина Вязовская

– депутат и волонтер Яна Зинкевич

Добавим

Это уже 10-й сезон "100 женщин", поэтому в ВВС воспользовались случаем, чтобы узнать, какой прогресс был достигнут за последнее десятилетие. Несмотря на то, что для прав женщин были сделаны огромные шаги вперед – от количества женщин-лидеров до движения MeToo – женщины во многих уголках мира все еще чувствуют, что предстоит еще долгий путь.

Список также отражает роль женщин в центре конфликта во всем мире в 2022 году – от протестующих, смело требующих изменений в Иране, до женских лиц конфликта и сопротивления в Украине и россии.