Сенат Франції скасував плату за телевізійні ліцензії, яку запропонував Макрон

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Коли Еммануель Макрон балотувався на другий президентський термін цієї весни, він стверджував, що скасування плати за ліцензію на мовлення має сенс, оскільки він хоче продовжувати знижувати податки. Ультраправа Марін Ле Пен, яку Макрон переміг у фінальному голосуванні, хотіла піти далі, не просто скасувавши ліцензійну плату, але й приватизувавши державне телебачення та радіо на материковій частині Франції.

Французька ліцензійна плата становить 138 євро (5 130 грн) на рік у материковій частині Франції та стосується приблизно 27 мільйонів домогосподарств, які задекларували телевізор.

Додамо

В Україні ж фінансування Суспільний мовник отримує від держави. Законом передбачено «не менше 0,2% видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік».