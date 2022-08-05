Сенат Франции отменил плату за телевизионные лицензии, которую предложил Макрон

Детали

Когда Эммануэль Макрон баллотировался на второй президентский срок этой весной, он утверждал, что отмена платы за лицензию на вещание имеет смысл, поскольку он хочет продолжать снижать налоги. Ультраправая Марин Ле Пен, которую Макрон победил в финальном голосовании, хотела пойти дальше, не просто упразднив лицензионную плату, но и приватизировав государственное телевидение и радио на материковой части Франции.

Французская лицензионная плата составляет 138 евро (5 130 грн) в год в материковой части Франции и касается примерно 27 миллионов домохозяйств, задекларированных телевизором.

Добавим

В Украине же финансирование Общественный вещатель получает от государства. Законом предусмотрено «не менее 0,2% расходов общего фонда Государственного бюджета Украины за предыдущий год».