Секрети від експертів Prime для будь-якого сценарію: з чим святкувати 8 Березня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Наступного понеділка, 8 березня, в усьому світі святкують Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. У кожного та кожної свої традиції святкування, але гарний алкогольний напій, який впишеться в атмосферу дня, стане чудовим початком або фіналом важливої дати. Експерти Prime поділились з УНН цікавими рецептами коктейлів для будь-якого формату святкування.
Коктейль "Мімоза" для жіночого товариства
Компоненти: 75 мл горілки Prime, 150 мл апельсинового соку, шампанське – на свій смак, лід.
Приготування: наповнити келих для шампанського кубиками льоду. Додати горілку та апельсиновий сік. Долити шампанського.
Шот "Камікадзе" для веселої компанії друзів і подруг
Компоненти: 50 мл горілки Prime, 25 мл лікеру тріпл-сек, 25 мл лимонного соку, одна часточка лайму, лід.
Приготування: в шейкер додати всі компоненти, гарно збовтати – і розлити в чарки для шотів.
Коктейль "Ягідний" для романтичного вечора
Компоненти: 150 мл горілки Prime, 1 чайна ложка смородинного лікеру, 1 чайна ложка цукрового сиропу, 1 чайна ложка соку лайму, цілі ягоди ожини та малини.
Приготування: всі компоненти розім’яти у склянці, наповнити подрібненим льодом, прикрасити ожиною.
Коктейль "Чайний" для затишного вечора в компанії книги
Компоненти: 75 мл горілки Prime, 150 мл лимонаду, 150 мл охолодженого чорного або зеленого чаю на власний смак, 1 часточка лайму, лід.
Приготування: високу склянку наповнити льодом, додати всі компоненти, прикрасити лаймом.