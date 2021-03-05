Секрети від експертів Prime для будь-якого сценарію: з чим святкувати 8 Березня

КИЇВ. 5 березня. УНН. Наступного понеділка, 8 березня, в усьому світі святкують Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. У кожного та кожної свої традиції святкування, але гарний алкогольний напій, який впишеться в атмосферу дня, стане чудовим початком або фіналом важливої дати. Експерти Prime поділились з УНН цікавими рецептами коктейлів для будь-якого формату святкування.