Секрети від експертів Prime для будь-якого сценарію: з чим святкувати 8 Березня

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18 березня, 21:00 • 36728 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 77829 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 62046 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 101722 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 70318 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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18 березня, 10:51 • 98344 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116819 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144802 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184270 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 312665 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Наступного понеділка, 8 березня, в усьому світі святкують Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. У кожного та кожної свої традиції святкування, але гарний алкогольний напій, який впишеться в атмосферу дня, стане чудовим початком або фіналом важливої дати. Експерти Prime поділились з УНН цікавими рецептами коктейлів для будь-якого формату святкування.

Коктейль "Мімоза" для жіночого товариства

Компоненти: 75 мл горілки Prime, 150 мл апельсинового соку, шампанське – на свій смак, лід.

Приготування: наповнити келих для шампанського кубиками льоду. Додати горілку та апельсиновий сік. Долити шампанського.

Шот "Камікадзе" для веселої компанії друзів і подруг

Компоненти: 50 мл горілки Prime, 25 мл лікеру тріпл-сек, 25 мл лимонного соку, одна часточка лайму, лід.

Приготування: в шейкер додати всі компоненти, гарно збовтати – і розлити в чарки для шотів.

Коктейль "Ягідний" для романтичного вечора

Компоненти: 150 мл горілки Prime, 1 чайна ложка смородинного лікеру, 1 чайна ложка цукрового сиропу, 1 чайна ложка соку лайму, цілі ягоди ожини та малини.

Приготування: всі компоненти розім’яти у склянці, наповнити подрібненим льодом, прикрасити ожиною.

Коктейль "Чайний" для затишного вечора в компанії книги

Компоненти: 75 мл горілки Prime, 150 мл лимонаду, 150 мл охолодженого чорного або зеленого чаю на власний смак, 1 часточка лайму, лід.

Приготування: високу склянку наповнити льодом, додати всі компоненти, прикрасити лаймом.

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