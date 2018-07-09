Секретар Радбезу РФ боїться дестабілізації ситуації в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев не виключає дестабілізації ситуації в окупованому Криму з боку кримських татар і українців. Про це Патрушев заявив сьогодні в Севастополі, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Загроза дестабілізації суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації зберігається. Вони насамперед пов'язані з "деструктивними прагненнями діючої політичної влади України" і особливо з агресивною "діяльністю українських націоналістів", які не беруть волевиявлення народів Криму про возз'єднання Росією", - сказав Патрушев.
Він зазначив, що діяльність "забороненого в Росії екстремістського "Меджлісу кримсько-татарського народу" з-за кордону" сприяє зростанню злочинів екстремістського характеру в Криму.
"Крім того, радикально налаштовані лідери "Меджлісу кримського-татарського народу", перебуваючи за кордоном, висловлюють свою готовність до провокаційних дій, в тому числі вчинення диверсійно-терористичних актів. Ці фактори сприяють також зростанню злочинів терористичного характеру і екстремістської спрямованості", - сказав Патрушев.
Нагадаємо, в березні 2014 року Російська Федерація анексувала АР Крим, провівши незаконний "референдум".
Як повідомляв УНН, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розповів, чого варто очікувати від зустрічі Президентів РФ Володимира Путіна і США Дональда Трампа, яка відбудеться в Гельсінкі в середині липня.
США не планують визнавати російську анексію Криму.